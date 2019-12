Grønne opgaver sikrer arbejdspladser: Nordiske mestre i røgrensning

Martin Lyager er i gang med den rutinemæssige opmåling af de store ankerkæder. Men det store skib Harvest Time er også ved at få installeret de såkaldte scrubberanlæg, som kan rense røgen.

Det er en af de nye opgaver, som skaber omsætning hos Fayard.

- Hvor er det spændende, at vi kan være med i et eller andet omfang i udviklingen af skibsfarten. I stedet for at tænke i gamle baner, så er det spændende at være med til noget nyt og prøve det, siger Martin Lyager.

Fra 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, hvor skibenes udstødning skal leve op til internationale krav til udledning af svovl. Verdens skibe må kun udlede 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag.

En af måderne at gøre det på er ved at ombygge skorstenene og installere scrubbere.

Hurtigere end konkurrenterne

Rederierne kan vælge en dyr og mindre svovlholdig olie. Eller de kan købe en såkaldt scrubber. Det er en røgrenser. Det sænker skibenes svovlforurening med op mod 80 procent.

Scrubberen installerer Fayard, som har arbejdet med det de seneste fem år.

- På verdensplan ligger sådan en scrubberinstallation i gennemsnit 40 dage i dok, og vi ligger med et gennemsnit af alle vores på 17 dage. Så vi er blevet rigtig gode til det, fortæller Fayards salgschef, Ivan S. Larsen.

Reperationsværftet er i fuld gang med at omstille sig fra at lave almindelige vedligeholdelsesopgaver på skibene til nye klimatiltag.

Det nye Lindø Det gjorde ondt, da Lindø lukkede i 2009, og Fyn og Danmark mistede omkring 3.200 job.

Men på ti år er det lykkedes at skabe over dobbelt så mange arbejdspladser på Lindø med i dag knap 6.500 job.

I en række artikler og indslag trækker TV 2/Fyn i hjelm og beskyttelsesbriller for at kigge nærmere på de nye arbejdspladser på Lindø

Flere grønne opgaver

En anden grøn opgave bliver at rense skibenes ballastvand. Om tre år træder nye globale regler i kraft, hvor ballastvandet skal være renset for levende mikroorganismer.

- Det er sådan noget, som vi er stolte af. For vi er også med til den grønne omstilling på verdensplan. Vi er en grøn virksomhed, og vi sørger for at give vores bidrag til, at vi kan få nedsat CO2'en, siger fællestillidsmand på Fayard Bjarne Olesen.

De nye klimaopgaver udgør nu 40 procent af omsætningen på det fynske værft og er med til at sikre arbejdspladser.

For en tidligere værftsarbejder gennem 28 år er det glædeligt at se udviklingen i antallet af arbejdspladser.

Folketingsmedlem Jan Johansen (S) har tidligere arbejdet med at gøre rent i skibene på Lindøværftet i 28 år. Han forventer, at der kommer endnu flere arbejdspladser i Lindø Industripark i fremtiden. Foto: Ken Petersen

- Jeg er jo glad for, at det ikke blev som alle de andre værfter, der enten blev museum, lukket helt ned eller der ikke rigtig er noget på. Der er virkelig kommet gang i Lindø Industripark. Jeg ser fremadrettet, at der kan komme mange flere arbejdspladser, siger folketingsmedlem Jan Johansen (S).

Ifølge Fayard vil der fra nu og de næste tre år frem være i størrelsesorden 20.000 plus skibe på verdensplan, der skal have renset ballastvand. Omstillingen på værftet er med til at sikre arbejdspladser.

- Vi finder de steder, hvor vi er dygtigere end de konkurrenter, vi har, som kan gøre nogle ting meget billigere, fortæller direktør Thomas Andersen.