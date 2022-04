Grønnely risikerer politianmeldelse: - Når jeg tænder emhætten, så starter udluftningen på badeværelset

Håber på løsning nu

I Langeskov håber beboerne, at Sikkerhedsstyrelsen snart handler på sagen, så de kan få rettet op på deres elinstallationer og mange af de andre graverende fejl i deres lejligheder.

- Jeg synes, at det går alt alt for langsomt. Især når de har konstateret, at der er brandfarlige ting herude, så synes jeg, at man burde tage aktion med det samme. Det er ikke nok, at de bare skriver til Grønnely, at det skal laves i de to lejligheder, siger Simone Agerholm.