Han mistede Rebecca og blev enkemand for tredje gang - nu går Troels videre alene

Tilbage på scenen

Kort efter Rebecca Brüels død begyndte Troels Trier igen at afholde koncerter. Han er nu alene på scenen med sit keyboard og alle sangene og anekdoterne fra parrets kæmpe bagkatalog. Han gør det for at hylde Rebecca Brüel og holde deres musik i live. Og fordi det er skidehyggeligt.

- Det er et sjovt publikum, for de fleste af mine jævnaldrende er på vej på plejehjem, men så kommer deres børn, som har taget skade i barndommen af at høre Røde Mor og Rebeccas og mine ting. Det er en stor oplevelse for mig, jeg er utroligt glad for det. Det viser, at vores ting har fungeret og stadig fungerer live. Det betyder meget for mig.

At Troels Trier har både koncerterne og sine malerier er afgørende for hans overlevelse. At komme ud i atelieret tidligt om morgenen er lige så vigtigt som at trække vejret. Han længes efter det og savner det, når han ikke kan gøre det



- Ellers vidste jeg ikke, hvad jeg skulle stille op med mig selv. Det er en alvorlig sag at blive alene efter så mange år. Så mit arbejde herude får tanker på afstand af det sørgelige. Men hun er med mig hver dag, for alt, hvad jeg kigger på her omkring mig, har hun været med i.