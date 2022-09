Handicapfestival en stor succes: - Jeg synes, det hele har været det bedste

Alle skal have mulighed for at komme på festival.

Det er tanken bag årets handicapfestival i Langeskov, der blev afholdt torsdag.

Og for projektkoordinator for festivalen Benedikte Stigkær Lekbo giver arbejdet med at lave et særligt arrangement for handicappede rigtig god mening.

- Det er sindssygt livsbekræftende. Det er bare den fedeste målgruppe at lave sådan en festival for. Det giver så god mening, der er så god stemning, og det er bare virkelig dejligt, siger hun.

Kan låne et telt

Festivalen løb af stablen første gang sidste år, og den blev så stor en succes, at man har valgt at gentage den i år.

Denne gang har man slået sig sammen med Langeskov Kræmmermarked, der bliver afholdt i weekenden. Det betyder blandt andet, at handicapfestivalen har kunnet bruge kræmmermarkedets telt.

- Det betyder helt vildt meget i forhold til organiseringen. Det er meget nemmere for os, fordi det hele er klar, så det er en kæmpe forskel for os, at få lov til at være på Langeskov Kræmmermarked, siger Benedikte Stigkær Lekbo.

Det hele var godt

Det er alle handicappede og bosteder på Fyn, der er inviteret og cirka 300 var mødt op til årets festival. Her kunne de blandt andet danse til John Mogensen Jam, prøve en tur i radiobiler og spise markedspølser.

Aktiviteterne faldt i god jord hos deltagerne, der havde svært ved at udpege det sjoveste.

- Jeg synes, det hele har været det bedste, siger Christina Segnetz, der til dagligt bor i Kerteminde.