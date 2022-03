Hans måtte selv betale for vandskader efter storm - nu får han alligevel erstatning

Stormen rev både trampoliner, træer og stakitter med på sin vej, og efterfølgende fulgte den frygtede stormflod. I Kerteminde Fjord steg vandstanden op til 1,6 meter, og det betød, at Hans Stentoft traskede rundt i to centimeters vand inde i sit sommerhus.

Dækker halvdelen af udgifterne

Nu - næsten to måneder efter stormen - er det ødelagte trægulv revet op og i stedet er et træ-lignende klinkegulv ved at blive lagt. En 100.000 kroner dyr løsning, som Hans Stentoft indtil for få timer siden selv måtte betale for.

- At få sit sommerhus oversvømmet er ikke fedt, uanset hvem der betaler. Noget andet er, at 100.000 kroner ikke dukker op af ingenting hjemme hos os, fortæller Hans Stentoft.