Helle gik til kamp mod politikeres uvidenhed - nu bliver voldsomme besparelser genovervejet

Tog voldsramt kvinde med sig hjem

Ifølge Socialtilsyn Midt signalerer det "alvorlig mangel på dømmekraft", at direktør Kurt Vindeløv kørte en af krisecentrets kvinder hjem til sig selv, hvor hun boede i flere dage. Kurt Vindeløv erkender overfor TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende, at han ikke skulle have taget kvinden med hjem, men at han gjorde det for at hjælpe.

Fortalte ikke om selvmordsforsøg

Socialtilsyn Midt finder det problematisk, at Top Safe Krisecenter undlod at oplyse Socialtilsyn Midt om, at en af stedets beboere forsøgte at tage sit eget liv.

I partshøringssvaret skriver Top Safe, at de har lært af episoden, som ikke vil gentage sig.

Nære relationer ansat

Ifølge både tilsynet og ejerens oplysninger har den daglige leders bror og datter været ansat på krisecentret. I alt har fire ud af fem af de ansatte, der har været med fra starten, en nær eller familiær relation til den daglige leder.

Tilbuddet oplyser til tilsynet, at de for nylig har afskediget den ene af de ansatte.

Vagter

Inden godkendelsen fik Kurt Vindeløv et nej fra tilsynet til at bruge vagter, da taksten for kvindernes ophold i så fald blev uforholdsmæssigt høj. Ved et tilsynsbesøg kunne flere beboere fortælle, at der var ansat "vagter" i tilbuddet, ligesom tilsynet så et lokale, hvor der på døren stod "vagtkontor".

Krisecentret afviser, at der er ansat vagter, men at de har medarbejdere ansat til praktiske opgaver om natten. Ifølge dem kan misforståelsen tilskrives, at ordet "nattevagter" forveksles med "vagter".

Uhensigtsmæssig forvaltning af offentlige midler

Socialtilsyn Midt mener, at tilbuddet primært har indskrevet kvinder til den højeste takst, hvilket ikke er begrundet af et sikkerhedsmæssigt hensyn. Desuden har krisecentret i mindst to tilfælde opkrævet uretmæssig dobbelttakst for kvindernes ophold.

I partshøringssvaret skriver Top Safe, at der altid udarbejdes en risikovurdering. og at opkrævningen af dobbelttakst skyldes manglende viden om reglerne, som der rettes op på.

Afhentning af kvinder

Tilsynet har indskærpet, at krisecentrets ikke må stå for afhentning af kvinder. Flere kvinder på krisecentret fortalte dog ifølge Socialtilsynet, hvordan de var blevet afhentet eller tilbudt afhentning.

I partshøringssvaret afviser krisecentret, at dette er korrekt. De oplyser, at afhentning "kun sker efter aftale med andre instanser og myndigheder".