Her fosser vandet ind på plejehjem: - Det har simpelthen silet ned

Det skyder Jan Johansen (S) dog til jorden.

- Beboerne kan tage det helt roligt. Det er i hvert fald ikke en udgift, som de kommer til at hænge på. Det skal nok blive i orden.

Ejendomsadministrationen har således vurderet, at det er bedre for beboernes økonomi at reparere skaderne løbende fremfor at lægge et nyt tag.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt at bruge flere millioner kroner på at bygge et nyt tag, hvis vi alligevel river det ned og bygger et nyt plejecenter. Det er derfor, vi hele tiden arbejder i lappeløsninger, siger Jan Johansen (S).

Lappeløsning frem for handling

Beboerne og de pårørende forstår godt, hvorfor det er en dårligt idé med et nyt tag. Det er tålmodigheden med det nye plejecenter, der nager.

- Vi forstår jo godt, at det ikke giver mening at putte en stor bunke penge i et nyt tag, men det giver heller ingen mening, at vores pårørende bor i en regnbyge. Det er ikke acceptabelt for beboerne, og absolut ikke acceptabelt for personalet, siger Dorthe Østergård Nielsen.

Det bakker formanden for bruger- og pårørenderådet ved Plejecenter Lindhøj, Gerda Dam Hansen op om.

- Vi frygter jo, at hele taget skal skiftes, hvis der går for lang tid. Lappeløsningerne er bare ikke holdbare i længden. Der skal ske noget nu.