Historisk beværtning genåbnet: - Vi har lagt meget kærlighed i det

Claus Andersen har altså allieret sig med kæresten Birte Rasmussen og hendes datter Maria Rasmussen. De har titler som henholdsvis servitrice og bestyrer, og allerede inden første gæst ankom havde de fået, at vide, hvor stamgæsterne plejer at sidde.

- Vi har fået besked på, at der sidder han, og der sidder han. Og vi har haft en diskussion om, hvor nogle spillemaskiner skal stå.

- Men vi tager den henad vejen ... kan vi håbe på, siger Claus Andersen med et smil.

Der genåbnes således i under mottoet, at kunden bestemmer. Ganske som kunden har gjort i alle tider, og ifølge Birte Rasmussen skal det nok gå.

- Det er dejligt, at se så mange mennesker som kommer og støtter os. Vi har lagt meget kærlighed i, at få det klar og knoklet næsten uafbrudt i tre uger, fortæller Birte Rasmussen og kan konstatere, at der på genåbningsdagen nærmest ikke er et tomt sæde.

- Det er overvældende. Vi havde en forventning om, at der selvfølgelig ville komme mennesker, men jeg synes alligevel ... Jeg er blown away over, hvor mange der er her. Det havde jeg faktisk slet ikke regnet med, siger en overvældet og glad Maria Rasmussen.

Birte fortæller, at idéen med at genåbne Skænkestuen fik hun og kæresten, da hun på sit tidligere arbejde på værtshuset Varmestuen fra flere hørte, at mange var kede af at Skænkestuen var lukket.