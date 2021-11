Høgh og Falch fortsætter med musikfestival: - Vi skal ramme millionen næste gang

- Det bliver med Lars Høghs trylledrys. Der kommer til at ske noget, man ikke er forberedt på, og noget, man ikke vidste, man skulle se, men vi kan ikke overgå Kasper Hjulmand efter den sommer med EM. Det kan vi ikke gøre igen. Vi kan ikke overraske med Malurt igen, men vi bygger det ind i vores planlægning, at vi skal overraske, siger Michael Falch.

Ambitionen er en million kroner til kræftforskning

Selv om folkene bag festivalen glæder sig over, at der blev samlet 780.000 kroner ind, er ambitionerne højere næste år, og planen er, at der skal flere end 3.000 betalende gæster ind på Lundsgaard Gods.

- Der kan sagtens være flere mennesker på Lundsgaard Gods, uden at det bliver trangt. Selv om der kommer flere gæster ind, skal det stadig have en følelse af, at det er frit og åbent, mens der kommer flere penge til velgørenhed, siger Michael Falch.

- At ramme millionen næste gang ville være fantastisk, fastslår rockstjernen.