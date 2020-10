Høje flammer: Stråtækt hus brændt ned

Kort før klokken 13 lørdag middag udbrød der brand i et stråtækt hus beliggende tæt på Fyns Hoved. Det oplyser Vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede .

- Der har ikke været hverken beboere eller dyr i huset, og der er heller ingen tilskadekommende, oplyser vagtchefen til TV 2 Fyn.

Branden er opstået i et gammeldags brændekomfur, og herfra har branden bredt sig til resten af bygningen. Lars Thede fortæller i den forbindelse, at stuehuset ikke står til at redde.

Brandvæsenet forsøger dog at redde ejendommens tilhørende lade.

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes