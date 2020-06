Hornfisk, koraller og rav: 40 smykkedesignere skaber maritime smykker

Koraller, hornfiskeben, perler, rokkeskind og rav pryder fra 12. juni montre på Fjord&Bælt i Kerteminde, men ikke i sin naturlige form.

I stedet er de sat sammen af 40 guld- og sølvsmede, som har skabt anderledes smykker af de maritime materialer til særudstillingen "Havets juveler".

- Vi har givet smykkedesignerne en bundet opgave, om de kunne lave smykker, der er centreret om enten perler, rav eller koraller, forklarer Mette Thybo, der er direktør på Fjord&Bælt.

"HAVETS JUVELER" OG DE 40 GULDSMEDE Joakim Hjort

Jytte Kløve

Karen Fly

Nanna Skou

Birgitte Munch

Jens Alstrup Engemann

Josephine Bergsøe

Lone Løvschal

Per Borup Design

Thomas Pind Jørgensen

Rebekka Notkin

Anja Eriksen

Ariane Graff Bigler

Bodil Binner

Boutique Bolou

C. Antonsen Guld- & Sølvsmedie

Karin Castens, Castens

Charlotte Balle

Christine Bukkehave

dauf & pede

Dulong

Erik Aulkær Andersen

Hans Felix Bresler, Juvelatelieret

Kgl. Hofjuvelerer P. Hertz.

Lene Vibe

Linda Jakobsen, Guldsmed SCHE

Julie Rosenkrands

Mads Heindorf, Mads Heindorf Jewellery

Maria Wulff

Minna Lund

Ninna York

Rikke Lunnemann

Helle Leiberg Nissen, Ro Copenhagen

Mette Rosgaard, Rosgaard Collection

Rosing Fine Jewelry

Hanna Wiklendt-Jensen

Jørgen Meincke, J-Meincke design

Louise Degn

Guldsmed Malene Helweg-Larsen

Trine Trier Se mere

"Kulnatur" i kerteminde

Udstillingen er den første på Fjord&Bælt siden genåbningen efter corona, og det er ikke tilfældigt, at det er smykker, der er i centrum.

- Det interessante er at vise kultur og natur - kulnatur, som jeg kalder det. At få belyst naturen på en helt anden måde ved hjælp af guldsmede, så der kan bygges bro, siger Mette Thybo.

Rundt på centeret kan man få øje på blæksprutteformede fingerringe, øreringe formet som koraller, brocher med strandkrabbekløer og halskæder med søhestevedhæng.

Smykkerne er inspireret af og lavet med materialer, der er fundet under havets overflade. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Det er et oplevelsescenter, og det er rigtig sjovt at bygge de her broer og blande tingene for at få nye målgrupper ind. Vi vil gerne inspirere til bevarelse af naturen, forklarer direktøren.

Ikke kun for kvinder

Idéen opstod ud fra menneskets historiske trang til at udsmykke sig, og særudstillingen har derfor et naturligt fokus på de materialer, som bliver allermest kostbare på grund af de langsommelige processer, der skaber dem.

Og Mette Thybo afviser, at udstillingen kun henvender sig til kvinder, selvom det er smykker.

- Vi har en genstand, der står lige her til venstre med små krabbeklør, som er indbygget. Man kan lære om, hvordan perlerne vokser, om østers og blåmuslinger, siger Mette Thybo.

Hun forklarer, at man kan få formidlilng, mens man kan beundre smykkerne.

- Vi vil gerne formidle, hvad det er, man har smykket sig med gennem tusindvis af år, siger Mette Thybo, der ser frem til at byde folk indenfor, når udstillingen åbner fredag klokken 13.00.