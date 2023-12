Hundredvis tog afsked med Pias Pølsevogn - "tak for dig - og tak for mad"

Og de fremmødte kommer uden tvivl til at savne deres stamsted. Rikke Mohr Jørgensen, der har taget initiativ til afskedsfesten for Pia Hansen, stillede sig op for at sige et par ord til den afgående pølsedame.

- Mange kan starte en pølsevogn, men der er ikke mange, der kan det, du kan. Vi kommer til at savne dig her på Torvet. Så Pia, tilbage er der kun at sige tak for dig - og tak for mad, siger Rikke Mohr Jørgensen i mikrofonen foran den store forsamling.

Efter de fine ord fra Rikke Mohr Jørgensen var det Pia Hansen selv, der tog mikrofonen i hånden.

- Hvor er I fantastiske. Tak, siger Pia Hansen med rystende stemme.

- I er så vanvittig vilde alle sammen. Al den støtte jeg har modtaget de sidste to år, hvor jeg har kæmpet med kontrakten, siger hun bestemt.

Det er ikke, fordi Pia Hansen er blevet træt af at servere pølser og brød til sultne gæster, at hendes biks lukker. Tværtimod.



Den kontrakt, Pia Hansen fortæller, hun har kæmpet med, er en kontrakt, som Kerteminde Kommune ikke mener, hun overholder.

Det står i kontrakten, at pølsevognen skal være mobil og flyttes hver aften, når den lukker. Men Pia Hansen har bygget et læskur og overdække, så hendes kunder kan stå i ly for regn og blæst.