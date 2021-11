I 2011 var Jan Johansen modstander af dobbeltmandater - nu vil han selv have et

"En rigtig god idé"

Ser vi bort fra Jan Johansens egen situation, er socialdemokratens holdning til dobbeltmandater den samme. I hvert fald når det gælder hele perioder.

Til gengæld er det "en rigtig god idé", at man "får lov at gøre sit arbejde færdigt", lyder det:

Med den holdning burde du så ikke også have gjort byrådsperioden færdig i 2011?

- Jamen det valgte jeg ikke at gøre, fordi det var helt nyt det herinde, og det er meget mere voldsomt at blive valgt til Folketinget, end det er at blive valgt til et byråd.

Lykkes det ikke Jan Johansen at få dispensation til at blive siddende i Folketinget, nu hvor han er valgt til byrådet i Kerteminde, vil partiet få brug for hans suppleant; den tidligere Nyborg-borgmester Erik Christensen (S), som i 2013 måtte se sig kuppet.