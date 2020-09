Indkalder til krisemøde efter udbrud af coronasmitte

Odense Kommune, Nordfyns Kommune og Kerteminde Kommune har indkaldt til et krisemøde for at håndtere corina-situationen,

Det sker, efter at de tre fynske kommuner er blandt de kommuner i landet, hvor der i de seneste syv dage er flest smittede, viser tal fra Statens Serum Institut.

- Senere i dag (torsdag, red.) har vi møde med de to andre fynske kommuner for at se, om der er noget, vi kan gøre sammen. Vi har også møde med politiet senere i dag, siger Kasper Ejsing (S), der er borgmester i Kerteminde.

Højt antal smittede i Kerteminde

Kerteminde Kommune er onsdag for første gang over et incidenstal på 20. Tallet dækker over, hvor mange nye smittede der er per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge.

Det er dog kun tale om fem nye smittetilfælde.

- Fem lyder ikke af så meget, men når vi over resten af coronaperioden faktisk kun har haft 16 tilfælde, så lyder det af rigtig meget. Tallet er højt for os, siger Kasper Ejsing.

- Vi følger hele tiden situationen og får lagt de planer og restriktioner, der skal til, for at vi kan holde smitten nede, fastslår borgmesteren.

Børn holdes stadig hjemme

I daginstitutionen Mælkevejen var en ansat blevet smittet med coronavirus. Status lige nu er, at nogle børn fortsat holdes hjemme for at minimere risikoen for smittespredning.

Også en skoleelev i tiende klasse har været smittet, så hans klassekammerater og lærere har været sendt hjem. De kan vende tilbage i skole, når de er blevet testet.

Nordfyns Kommune var tidligere på ugen det sted i landet med det højeste incidenstal, som lå på 27. Det dækker over otte nye smittede de seneste syv dage. Odense har oplevet 44 nye tilfælde.

Ingen smittede i tre fynske kommuner

På Langeland, Ærø og i Middelfart Kommune er der de seneste syv dage ikke konstateret nye smittetilfælde.

I Nyborg Kommune er der konstateret ét tilfælde, mens der i Svendborg Kommune og Assens Kommune er konstateret to, og i Faaborg-Midtfyn Kommune er der konstateret tre nye tilfælde.

På landsplan er der registreret 111 nye tilfælde mellem tirsdag og onsdag.