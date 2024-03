Ingen akut fare for forurening ved eksborgmesters ejendom

Miljøvagten maner til ro efter at have været til stedet ved Degneløkkevej 58, som er ejet af tidligere borgmester i Kerteminde Kommune Hans Luunbjerg.

Fredag morgen skrev Kjerteminde Avis, at væske fra en stor bunke med ensilage-lignende materialer løb i kloakken ude på vejen. Materiale, der potentielt indeholder en stor mængde næring, som kan skade omkringliggende vandmiljøer.

Fredag eftermiddag er det oplyst til TV2 Fyn, at Miljøvagten har afsluttet sit arbejde på stedet og ikke ser nogen akut fare for forurening på stedet.

Ejer af ejendommen Hans Luunbjerg siger til TV2 Fyn, at der er tale om græs, der er høstet og som skal bruges til biogasanlæg.

- Det der siver ud er faktisk regnvand. Vi skulle have haft placeret det et sted, hvor det ikke kunne løbe i kloakken. Så det er vores fejl, og vi får det fjernet nu, siger han.

Ifølge Claus Lade, der er vicekommunaldirektør i Kerteminde Kommune bør der være styr på situationen nu.

- Der er lagt ekstra sand ud og det er det, man skal gøre, for så inddæmmer man det. Der kan ikke konstateres noget udslip til Kertinge Nor.

Dermed er konklusionen indtil videre, at der ikke er tale om en akut forureningsfare.

Claus Lade tilføjer, at kommunen på mandag vil gennemgå sagen.

- Vi drøfter det her på mandag og vurderer om der er brug for yderligere. Hvad det er, ved jeg ikke på nuværende.

Hans Luunbjerg har tidligere været i søgelyset for forurening på selvsamme ejendom, det fremgår af en artikel fra Fyens Stiftstidende.

I 2021 blev eksborgmesteren dømt til at betale en bøde på 10.000 kroner for at have opbevaret kyllingemøg ulovligt på ejendommen. En afgørelse som eksborgmesteren ankede.

Ifølge biolog Kim Pless-Schmidt kan ensilage eller gylle, der ender i vandløb begynde at omsætte det organiske materiale, og det vil skabe dårlige iltforhold i vandløbet. Mange af dyrene i vandløbet kan potentielt ikke få ilt nok, fordi bakterierne omsætter gødningen, og så vil dyrene enten flytte nedstrøms eller dø, forklarer han.