Jan ærgrer sig: Søns fodbold-gave ryger i vasken efter EM-lodtrækning

Da det blev meldt ud fra UEFA, at det ville være tilladt for nogle publikummer at se kampen, var far og søn fulde af håb.

- Vi hvilede i, at vi blev sikret via fanklubben. Så er man der jo ikke kun til de store kampe, men står der også, når vi spiller mod Norge eller Luxembourg, siger Jan Kristensen.

Ud over de 2.100 fanklub-billetter, er 13.100 billetter solgt af andre veje.

Sammen om landsholdet

Jan Kristensen er fan af OB og sønnen af Brøndby. Derfor er landsholdet, noget de er sammen om.



Den skuffede fodboldfan siger, at han havde ønsket, at DBU havde kæmpet hårdere for flere billetter til dem i fanklubben.

Er det ikke ok, at man ikke går ind og laver en værdibaseret prioritering af billetterne?

- Jo, det er rent egoistisk. Det er bare, når man er en del af dem, som er der ved alle kampene og ikke kun de store, så ville det have været rart at kunne komme med.

Han siger, at det havde været det største at stå sammen med sin søn i Parken.

Afsted som syvårig

Den første landsholdskamp, som Jan Kristensen tog sin søn med til, var, da han var syv år.

At have set Danmark imod Belgien side om side med en nu 30 år gammel søn havde været stort.

I stedet kommer det til at foregå hjemme i sofaen.

- Det er endimensionelt at sidde og se det på fjernsyn, og det bliver langt fra den oplevelse, vi havde regnet med, siger Kristensen.

Han og sønnen har dog planer om en anden kamp, som også kan blive en stor Parken-oplevelse.