Jan Johansen får sjælden dispensation til dobbeltmandat

Efter det ved kommunalvalget 16. november stod klart, at Jan Johansen igen er valgt til byrådet, forholdt TV 2 Fyn ham citatet og spurgte, hvad der havde ændret sig.

Dengang i 2011 sagde du, at du på "intet tidspunkt," heller ikke hvis det havde stået anderledes i de socialdemokratiske vedtægter, ville tage begge poster. Er det ikke det, du gør nu?

- Jo, men jeg er også blevet mere erfaren. Nu ved jeg, at jeg kan være begge steder, og jeg har ikke de store hovedordførerskaber mere. Så jeg har gjort plads til, at jeg også kan passe mit arbejde i byrådet også. Det er jo mest om aftenen, sagde Jan Johansen og tilføjede:

- Jeg synes også, der er forskel på, at der var meget længere tid til valg dengang. Her kan der være valg til januar eller februar.

Mette Frederiksen bestemmer, hvornår han skal gå

Da TV 2 Fyn taler med Jan Johansen efter nyheden om, at han kan blive siddende i Folketinget, gentager han, at der i hans optik er stor forskel på, om at ønske at sidde hele perioder med dobbeltmandat, eller om det - som i Johansens eget tilfælde - kun er tale om en begrænset periode.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg får lov at takke af på en god måde.