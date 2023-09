Kæmpe golfturnering kommer til Fyn i 2026

Jakob Staun forventer, at golftuneringerne kommer til at tiltrække endnu flere turister til Fyn, end den fynske målstreg for Tour de France gjorde det i 2022.

- Det kommer til at skabe værdi bredt på Fyn – ikke mindst i kraft af de mange hotelsenge, der skal redes i Kerteminde, Nyborg og Odense, men også på den lidt længere bane har vi en forventning om, at det kan bidrage til at øge golfturismen på Fyn, siger han.

Golfspillere tager godt imod

De to sidste danske udgaver af DP World Tour blev afholdt i Himmerland, hvor Golfpromote stod bag afviklingen. De står også bag, når tuneringen kommer til Fyn, og glæder sig over at have fået Great Northern som vært:

- At vi nu har fået 2026-udgaven af vores danske flagskib placeret på Great Northern, er en vigtig milepæl i vores målsætning om at få turneringen rundt i hele landet. Jeg har selvfølgelig også informeret de danske spillere om nyheden, og de har alle taget imod den med udelt begejstring. Alle er sikre på, at det bliver en succes, siger Flemming Astrup, direktør i Golfpromote.

Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S), kan nu se frem til at få flagskibet til sin by, og det gør ham stolt, fortæller han.

- Siden tilblivelsen af Great Northern har det naturligvis stået klart, at potentialet var der, men jeg er utrolig stolt over, at DP World Tour tror på, at vi kan løfte den her kæmpe opgave. Det fynske samarbejde, som er fundamentet i aftalen, er stærkt, og vi glæder os til sammen med Odense Kommune, Nyborg Kommune og Destination Fyn at vise, hvad Fyn og Kerteminde kan, når det kommer til golf, fortæller han.