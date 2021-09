Kæmpe Ørsted-ordre: 380 nye medarbejdere skal rykke ind på Odense Havn næste år

Opgaven skal klares fra Bladts nye produktionsanlæg i Odense.

- Det er på alle måder et drømmescenarie for os at vinde ordrene og at starte op med fuld produktion, når den nye produktionshal står klar. Det viser, at beslutningen og den store investering var rigtig, og det udbygger vores unikke position inden for havvind og styrker vores forudsætninger for at være fundamentet for den grønne omstilling, siger CEO Anders Søe-Jensen fra Bladt Industries i pressemeddelelsen.

Skal stå færdig i foråret

I februar 2021 offentliggjorde stålvirksomheden sine planer om at udbygge produktionsfaciliteterne i Odense Havn for store millionbeløb.

Det er planen, at faciliteterne skal stå færdigt i foråret 2022.