Kæmpekrabbe af plast har alvorlig historie bag sig

Strandkrabben Konrad på 300 kilo blev tirsdag eftermiddag indviet ved indgangen til Fjord & Bælt i Kerteminde.

Den måler seks meter i diameter og er lavet af flere tusinde stykker af forskellige typer affaldsplastik, der blandt andre er indsamlet af skolebørn. Manden bag er troldebyggeren Thomas Dambo, der har flere end 100 kunstværker lavet af affald bag sig.

- Jeg har lavet en krabbe, der er sjov at få taget et billede sammen med, siger Thomas Dambo, der mener, at kunstværkets budskab om mindre plast i havet passer godt med Fjord & Bælt.

- Vi har store problemer med, at vi har plastik i havene. En krabbe er noget, vi har i fjorden og i bæltet og i de danske farvande.

Lav ting ud af affald

Thomas Dambo har tidligere stået bag kæmpetrolde bygget af genbrugstræ i Odense.

Kæmpekrabben, der står ved indgangen til Fjord & Bælt, har dog et mere alvorligt budskab, for den skal skabe opmærksomhed på affaldsplast i havet. Her havner plasten i maven på pattedyr, fisk og krabber.

- Jeg tror, de fleste af os ved, at vi ikke skal smide vores ting over det hele. Jeg håber også, at folk kan se, at man kan lave nogle ting ud af sit affald, siger Thomas Dambo.

Biolog: Derfor er plast i havet et problem

Biolog Mathilde Kjølby fra Fjord & Bælt er enig i, at kæmpekrabben - ud over at være en sjov gimmick - skal gøre besøgende opmærksomme på problematikken i havet.

- Plastik, som havner i havet, kan være et kæmpe problem, især for de dyr, som er øverst i fødekæden. De bittesmå dyr bliver spist af fisken, som så bliver spist af de større fisk, som så bliver spist af eksempelvis sæler og marsvin. De kan ikke nedbryde plastik, siger Mathilde Kjølby og henviser til ophobingen af plast i fødekæden.

Der er ting, de besøgende - og alle andre - selv kan gøre, hvis de vil gøre noget for godt for havet.

- Som privatperson skal man huske at tage sit skrald med, når man er ved stranden, siger biologen.

Foruden plastik består kæmpekrabben af genbrugstræ og et stålskelet.