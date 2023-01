Kæmper videre: Verenas vejbod skal ændre lovgivningen

Kan ikke få hjælp fra kommunen

På tirsdag bliver byrådet i Kerteminde Kommune orienteret om Planklagenævnets afgørelse og dermed om, at Skovløkke Frilandsgrønts vejbod er ulovlig.

Skovløkke Frilandsgrønt har herefter to muligheder. Den ene er altså at nedrive skuret og nedlægge parkeringspladsen. Den anden er at søge dispensation og dermed få en såkaldt landzonetilladelse til vejboden.

Det har Verena Junge tænkt sig at gøre, men løber i den forbindelse panden mod en mur.

Hun har henvendt sig til kommunen for at få hjælp til at formulere den rette ansøgning.

- Lige nu og her bliver jeg nødt til at appellere til, at forvaltningen hjælper mig til at finde ud af, hvordan jeg får gjort vejboden lovlig, siger Verena Junge.

Men mod hendes forventning får hun ingen hjælp.

- Jeg synes, det er stærkt problematisk, at vi ikke kan få en vejledning i, hvordan man kan få sådan noget til at være lovligt, siger Verena Junge.



Afvisning er helt efter bogen

Kommunens afvisning er dog helt efter bogen - eller nærmere loven.

Det bekræfter formanden for Plan- og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune, Terje Pedersen fra Dansk Folkeparti.

- Det er lovgivning. Kommunerne må ikke vejlede i forhold til Planloven, fortæller han.



Han oplyser samtidig, at så længe en eventuelt ansøgning om dispensation behandles, så må vejboden blive stående.

- Og der kan godt gå nogle måneder, siger Terje Pedersen.

- Efterfølgende får hun så en tidsfrist til enten at fjerne eller lovliggøre vejboden.

Verena Junge ejer Skovløkke Frilandsgrønt sammen med sin mand. De sælger ikke kun deres produkter ved vejen, men sender blandt andet også en halv million porrer til København.