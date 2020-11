Kæmpesaks i gang med at æde vartegn

Mandag morgen blev der fyret godt op under den kæmpe såkaldte saksemaskine, der med sit næb skal rive et stykke af historien på havnen i Kerteminde ned.

Legende let tog saksen de første bider, mens blandt andre borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) så på.

Og selvom siloen også er et vartegn for Kerteminde, så var der ikke meget vemod at spore hos borgmesteren.

- Siloen er og har været et vartegn for dengang, der var rigtig meget liv hernede på havnen, og det er jo det liv, vi ønsker der kommer tilbage.

- Tiden fra dengang, hvor siloen gjorde det, den skulle gøre, den er forsvundet, så nu er vi nødt til at skabe nyt liv.

- Og det er vi i gang med, både med boliger og nogle områder, hvor alle kan komme ned og blive en del af det liv, som skal skabes på havnen igen, sagde Kasper Ejsing Olesen, mens kæmpesaksen gnavede løs på historien.

Og netop gnaveriet og larmen fra den store maskine fik smilet frem hos borgmesteren:

- Så bliver man en lille dreng igen. Det er jo en drengeting at se en så kæmpe maskine bryde en så stor bygning ned.

Når den 50 meter høje FAF-silo er væk kan det igangværende havneudviklingsprojekt komme videre. Projektet går ud på at skabe et helt nyt bykvarter på den Nordre Havnekaj.

Således blev Nordre Havnekaj sidste efterår solgt til Milestone Development Group for ni millioner kroner. Den Kerteminde-baserede ejendomsvirksomhed har lov til at bygge 7.000 etagemeter boliger på kajen.

Havnefronten tager form til næste år

Ifølge borgmesteren vil den nye havnefront begynde at tage form til næste år, hvor der bliver taget hul på at etablere fællesskabsområderne.

- Vi går også i gang med at lave noget infrastruktur. Og så begynder man også at lave lejlighederne. Så næste år vil man begynder at se projektet tage form, siger borgmesteren.