Kerteminde indfører restriktioner for besøg på plejehjem

Kerteminde Kommune er lige nu hårdt ramt af coronavirus. I hvert fald har Kerteminde forholdsmæssigt flest smittede per indbygger af de ti fynske kommuner, og det får nu kommunen til at lave restriktioner for besøg på plejehjem.

Kommunen har ti smittede den seneste uge, hvilket svarer til et incidensniveau på 42, altså smittede per 100.000 borgere.

- Derfor fik vi onsdag besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at at vi skulle lave midlertidige besøgsrestriktioner på vores plejecentre, siger Bente Fournaise, der er chef for Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune.

Konkret betyder det, at kommunens fem plejecentre og rehabiliteringscenteret er lukket for besøg, fordi beboerne og brugerne af centeret er en særlig udsat målgruppe i forhold til coronavirus.

Besøg på plejecentrene kan dog fortsat foregå udendørs i opstillede telte og pavilloner, på beboerens terrasse eller som gåture efter aftale med personalet.

Indendørs besøg kan kun ske i særlige tilfælde, hvis for eksempel beboeren er kritisk syg eller ved andre helbredsmæssige forhold, hvor udendørs besøg derfor ikke er muligt.

- Besøg indendørs må også være fra den nærmeste pårørende til personen på plejecentret, udyber Bente Fournaise.

- Påbuddet er af forebyggende karakter. Vi har ingen smittede på vores plejecentre, det er vigtigt at sige. Men vi retter ind prompte, og i går (onsdag, red.) skrev vi breve til alle pårørende og har informeret vores medarbejdere, siger Bente Fournaise.

Tester selv medarbejdere

Kommunen har oplært 20 medarbejdere i at pode for coronavirus, og disse medarbejdere begyndte allerede mandag at teste deres kommunale kolleger.

- Fra på mandag tester vi alle medarbejdere i Sundhed, Handicap og Rehabilitering, hvilket er omkring 700 personer. De skal alle testes igen om to uger, hvis vi stadig har et incidenstal på over 20, og fremover skal alle testes hver sjette uge, siger Bente Fournaise.

De mange tests foretages i samarbejde med Ambulance Syd. Sammen med de teste omkring 100 personer om dagen.

Restriktionerne gælder indtil 1. oktober, medmindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det eller laver et nyt.

- De ophæver det igen, hvis incidenstallet igen kommer under 20, og det håber vi selvfølgelig, at vi snart gør, siger Bente Fournaise.