Kerteminde Kommune tabte 18 millioner på aktier

En omlægning fra obligationer til aktier blev sidste år dyrt for Kerteminde Kommune, der har inkasseret et tab på 18 millioner kroner.

Kerteminde Kommune besluttede i maj 2022 at ændre investeringsstrategien for kommunens likvide midler, så andelen af aktier steg fra 18 til 40 procent. Baggrunden var blandt andet negative renter, der ville betyde, at kommunen satte penge til, hvis de likvide midler blev placeret på en bankbog.

Men aktiekurserne gik ikke som forventet, og i stedet for at øge overskuddet endte kommunen med et tab på 18 millioner kroner.

Borgmesteren tager dog tabet med ro.

- Vi har haft en aktiebeholdning i over fem år, og samlet set har vi fået et pænt overskud. Og sådan er det med aktier, det går op og ned, siger Kasper Ejsing Olesen (S).

På baggrund af tabet og den øgede økonomiske usikkerhed har kommunens økonomiudvalg netop besluttet igen at ændre investeringsstrategien, så aktiebeholdningen nu reduceres til 25 procent. I stedet vil kommunen igen købe flere obligationer.

- Vi skal ikke gamble med skatteydernes penge, så nu vægter vi sikkerhed højest, og vores rådgivere vurderer, at det gør vi bedst ved at sætte pengene i obligationer, siger borgmesteren.