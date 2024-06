Kerteminde Kommune udvider ordning med kortere arbejdsuge

37 timer fordelt på fire dage i stedet for fem. Det har vist sig at være en succes i Kerteminde Kommune, der udvider en forsøgsordning med fleksible arbejdstider, der har stået på de seneste to år.

Aftalen gælder for medarbejdere, der er medlem af en række forskellige forbund, som har indgået en fælles aftale med Kerteminde Kommune, og borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) glæder sig over aftalen, som han mener har flere positive sider:

- Formålet er at tilbyde borgerne og virksomhederne større fleksibilitet i mødet med kommunen og herigennem øge den borgeroplevede kvalitet, samtidig med at vi skaber mere fleksible rammer for medarbejdernes mødetid og indretning af arbejdsugen. Vi er fuldt ud bevidste om dilemmaerne, og derfor bygger vi på frivillighed og ser 4-dages arbejdsugen som én ud af flere muligheder for fleksibilitet, siger han i en pressemeddelelse.