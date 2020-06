Klage får Lundsgaard Gods til at aflyse glamping

Sandfarvede tipitelte med stor dobbeltseng og lækkert interiør var slået op på en mark ved Lundsgård Gods i Kerteminde. De var klar med den alternative campingform 'glamping'.

Men nu må teltene tages ned igen, for godset aflyser på grund af klager fra andre campingfirmaer, der ikke mener, at konceptet var berettiget.

- Af respekt for vores gæsters sommerferie tør vi naturligvis ikke løbe risikoen for en nedlukning i sidste øjeblik - eller under afviklingen - og vælger på den baggrund at aflyse Earth Camp i år.

Det skriver Lundsgaard Gods på deres facebookprofil.

Klage fik dem til at trække sig

Det startede med, at Bent Thodsen, som er lejrchef på Hanstholm Camping, sendte en klage til Planklagenævnet, fordi han var utilfreds med, at Kerteminde kommune havde givet tilladelse til campingformen.

Den klage støtter organisationen DK-CAMP op om, og det har fået Lundsgaard Gods til at aflyse.

- Vi er alle dybt skuffede og har meget svært ved at se, hvordan en midlertidig Glampinglejr med fokus på Kultur skulle kunne være en trussel for de etablerede campingpladser sommeren 2020, men overlader nu den afgørelse til juristerne, skriver de i facebookopslaget.