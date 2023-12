Knallertklub begræder lukning af pølsevogn - hvor skal vi nu tage hen?

Drengene i knallertklubben håber på, at opslaget kan hjælpe med, at Pia Hansen får lov til at beholde sin pølsevogn på Torvet.

- Vi vil kæmpe for, at Pia får lov til at blive, vi er jo 'Pias Disciple,' siger Lasse Fink.

De sætter spørgsmålstegn ved, hvor de nu skal samles.

- I opslaget skriver vi, at vi kunne hænge ud på busstationen eller tanken og ødelægge byen. Med det mener vi, at der har været problemer med at mange hænger ud på busstationen, og de passer ikke på tingene. Det vil vi ikke være en del af, forklarer Lasse Fink.

Gruppen synes, det er ærgerligt, at et sted, der giver så meget glæde, skal lukke. Og ærgrelsen står de ti drenge ikke alene med. Deres opslag er blevet mødt med stor opbakning fra borgere i Kerteminde.

- Det var forventeligt at opslaget fik så meget kærlighed, for Pia og hendes pølsevogn betyder virkelig meget for Kerteminde, fortæller medlem af 'Pias Disciple' Kristian Dinesen.

Gamle sjæle i unge kroppe

Selvom alderen på drengene i knallertgruppen ikke er mere end 16 og 17 år, så går de højt op i gamle traditioner.

- Vi er ikke ligesom andre unge mennesker. Vi elsker at høre gammel musik, tage på shelterture, køre gamle knallerter og hænge ud ved pølsevognen, siger Lasse Fink, og til det tilføjer vennen Ludvig Dydsenborg:

- Det er fedt ikke at være ligesom alle andre unge. Det er fedt, at vi har vores egen ting, og der hører Pia og pølsevognen bare med.