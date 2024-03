Kommune i pludselig kovending: Droppede afgørende undersøgelse af eksborgmesters biogasanlæg i strid med loven

Den 23. november 2016 offentliggør Kerteminde Kommune så den screening, der vurderer, hvorvidt udvidelsen af biogasanlægget skal have en VVM-undersøgelse - og her er svaret nu pludselig nej.

TV 2 Fyn har forsøgt at få blandt andre daværende kommunaldirektør Tim Jeppesen til forklare, om omtalte møde var årsag til kommunens pludselige kovending, men han har ingen kommentarer til sagen.

Screeningen

I screeningen stiller Kerteminde Kommune adskillige vilkår til Kerteminde Biogas i forbindelse med den kommende miljøgodkendelse, som gør de miljømæssige bekymringer “uvæsentlige” for screeningen.



Her betinger Kerteminde Kommune sig af, at man i den kommende miljøgodkendelse, har noteret, at man arbejder på at løse flere af de udfordringer, der måtte dukke op i forbindelse med en VVM-undersøgelse.

Vilkår, der i sidste ende betyder, at Kerteminde Biogas undgår en lang, offentlig og potentielt bekostelig proces, hvor alle potentielle miljøkonsekvenser skal belyses.

Professor Lone Kørnøv er ikke i tvivl om, at der skulle have været foretaget en vidtrækkende VVM-undersøgelse, før man kunne overveje at give byggeriet en miljøgodkendelse.

- Jeg mener, der er begået fejl. Vilkårene, der er skrevet ind i screeningen, taler til fordel for Kerteminde Biogas, og det er via den argumentation, at der ikke vil være væsentlige påvirkninger - eller at man afværger den (VVM-redegørelsen, red.). Det ville have været relevant at dømme VMM-pligt i det her tilfælde. Der ville være betydelige virkninger ved det her biogasanlæg, som jeg læser det.

Lone Kørnøv påpeger blandt andet, at kommunen ved screeningen har stillet vilkår om nogle foranstaltninger for at undgå miljøpåvirkninger - eksempelvis støj:

- Der skriver kommunen, at støjgrænserne højst sandsynligt vil være overskredet, og der skriver kommunen så samtidig, at virksomheden (Kerteminde Biogas, red.) arbejder på en løsning, så kommunen stiller et vilkår, så støjkravet overholdes, siger hun og fortsætter:

- Kommunen har faktisk stillet krav om nogle foranstaltninger for at undgå, at der bliver miljøpåvirkning, og det vil den (Kerteminde Kommune, red.) falde på, hvis det blev påklaget til klagenævnet - for det kan man ikke.