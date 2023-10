Kommune sælger ud for 20 millioner kroner

Det oplyser Kerteminde Kommune i en pressemeddelelse. Der er dog stadig tale om et betinget salg, som afhænger af, at der udarbejdes ny lokalplan for arealet. Ikke desto mindre vækker aftalen allerede nu glæde hos borgmester Kasper Ejsing Olesen (S):

- Det betingede salg er endnu et bevis på, at der er rift om den attraktive erhvervsjord tæt på motorvejen. Vi er glade for at aftalen er faldet på plads, og at der er udsigt til flere private arbejdspladser til kommunen, siger han.

Køberen af det store erhvervsareal er Nexst Development, der har erfaring med udvikling af større ejendomsprojekter indenfor både erhverv og boligsegmentet.