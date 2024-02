Konkursmelding hos fynske genbrugsbutikker: Her er de gode råd som kunde

Genbrug er blevet populært som aldrig før. Der er penge at spare, og man gør klimaet en tjeneste. På Fyn er flere genbrugsbutikker også dukket op.

Blandt andet genbrugsbutikken Botique Loppefund og Genbrug i Munkebo, hvor man som kunde har kunne sælge sine ting gennem butikken.

Men for kort tid siden meddelte ejeren, Claus Thomsen, på Facebook, at firmaet var gået konkurs. Det har efterladt flere kunder med penge til gode.

De gode råd til genbrugsverdenen

Nu forklarer Forbrugerrådet Tænk, hvilke overvejelser man kan gøre, inden man vælger at sælge sine ting igennem en genbrugsbutik.

- Man står ikke særlig godt som almindelig privat person i tilfælde af, at en butik går konkurs. I langt de fleste tilfælde er ens tilgodehavende tabt. Vi så gerne, at man genbesøgte lovgivningen på dette område, siger Jakob Steenstrup, der erseniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk.

Derfor har de hos Forbrugerrådet Tænk et par gode råd:

- Hav ikke værdier og tilgodehavende stående for længe i butikker, for der er en risiko for konkurs. Som almindelig forbruger er det svært at forudse, siger Jakob Steenstrup.

- Det bedste råd er at søge lidt på anmeldelsessider og læse op. Hvis der er problemer med levering eller generelt utilfredse brugere, så er det noget, der kan indikere, at det ikke står så godt til hos virksomheden, tilføjer han.

Til gengæld understreger han, at man ikke skal føle sig skræmt af at benytte genbrugsstederne. Risikoen er lille, men man kan være dårligt stillet, når skaden er sket.