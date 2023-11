Kort før møde: Aflyser offentliggørelse af rapport om tidligere borgmester

Samtlige byrådspolitikere var mandag klokken 14 indbudt til et temamøde, hvor de skulle have præsenteret rapporten, der skulle klarlægge, om der blev handlet korrekt, da Hans Luunbjerg i 2016 fik tilladelse til udvidelse af biogasanlægget ved Kerteminde Fjord.

Men omkring klokken 12.30 tikkede der er en meddelelse ind til byrådspolitikere og presse:

- Vi er desværre netop nu blevet informeret af advokaten om, at de er blevet opmærksomme på et forhold, som de har behov for at undersøge nærmere forinden offentliggørelse af rapporten. Derfor er orienteringen af Byrådet også aflyst.

- Deres melding er endvidere, at vi bør annullere mødet for Byrådet i eftermiddag. Temamødet i dag annulleres derfor, skriver kommunaldirektør i Kerteminde Kommune, Inger Marie Vynne.

Advokatundersøgelsen, der er blevet forsinket flere gange, er udarbejdet af Poul Schmith/Kammeradvokaten. Den skal klarlægge om Hans Luunbjerg i 2016 fik særbehandling, da han ansøgte om en udvidelse af sit biogasanlæg ved Kerteminde Fjord, samtidig med, at han var borgmester i byen.



Mistanke om korruption

Ifølge aktindsigter om sagsbehandlingen, som blandt andre Kjerteminde Avis fik, fremgår det, at borgmesteren og kommunaldirektøren holdt møde om ansøgningen og korresponderede om, hvordan man kunne tillade udvidelsen uden at iværksætte en VVM-undersøgelse.

- Man får en dårlig smag i munden og en mistanke om, at der har været tale om særbehandling og forskelsbehandling. Det betyder noget, hvem det er, der ansøger. Og det må det ikke, sagde Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig forvaltning, organisation og ledelsen ved Syddansk Universitet, SDU i maj.

Han mente også, at sagen handlede om inhabilitet, inkompetence og korruption.

Udvidelsen, der blev behandlet og godkendt i løbet af få uger i sommeren 2015, blev godkendt af administrationen i Kerteminde Kommune, selvom biogasanlægget ligger i en landzone.

Ifølge planloven er det kommunalbestyrelsen, der skal give tilladelse til byggeri og ombygninger i landzoner.

Kerteminde Kommune oplyser ikke en ny dato for hvornår advokatundersøgelsen vil blive offentliggjort.

- De direkte berørte medarbejdere fra afdelingen har fået rapporten tilsendt af advokatfirmaet for et par dage siden, og i dag har de kontaktet Kammeradvokaten om et forhold, som de mener er beskrevet mangelfuldt i rapporten.

- Jeg vender tilbage så snart vi får ny information fra advokatfirmaet, skriver kommunaldirektør Inger Marie Vynne.