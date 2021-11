Kovending i drama om konstituering i Kerteminde

Men torsdag fortalte Klavs Norup Lauridsen, der er gruppeformand for Konservative i Kerteminde, at han havde været i kontakt med Dansk Folkeparti.

Klavs Norup Lauridsen fortalte, at han havde været hjemme hos Lone Kiilerich, der er DF's formand i lokalforeningen i Kerteminde.

Ingen af parterne ville dog røbe noget om indholdet af mødet, og derfor opstod der spekulation om, hvorvidt der var et kup under opsejling. Et kup, der i så fald ville gøre Klavs Norup Lauridsen til borgmester i stedet.

Kup afblæst

Fredag formiddag afviser Terje Pedersen, der tirsdag blev valgt til byrådet for Dansk Folkeparti i kommunen, at der er et kup under opsejling.

- Jeg står fuldt ved den aftale om konstituering, som gør Kasper Ejsing Olesen til borgmester, siger Terje Pedersen.

Han understreger over for TV 2 Fyn, at beslutningen om at støtte en rød borgmester er godkendt af partitoppen i København.

- Jeg har fuld opbakning fra partiledelsen på Christiansborg til det, jeg har gjort, siger Terje Pedersen.

(Opdateres..)