Kraftig brand: Beboere opfordres til at søge indenfor og lukke døre og vinduer

Vejen er spærret mellem Marslev og Kerteminde. Der opfordres til at finde andre ruter.

Der opfordres også til, at trafikanter sørger for at give plads til udrykningskøretøjer.

Det oplyser politiet på twitter.

Søg væk fra røgen

Der er tale om brand i drivhuse, skriver politiet på twitter.

Branden udvikler en del røg, og derfor opfordrer man til at søge væk fra røgen eller indenfor. Beboere i området opfordres til at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationen.