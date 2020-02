Kunderne står i kø: Verdens største testcenter til vindmøller bygges på Fyn

Fundamentet er seks meter tykt og vejer knapt 7.000 ton. Forsøgshallen bliver 2.250 kvadratmeter stor med over 22 meter til loftet. Her vil de store vindmølleproducenter få testet deres møller flere år før de går på markedet.

- Den nye teststand er jo et svar på, at møllerne bliver større og større, og det fortsætter de med. Den vil blive den eneste i verden i den størrelse, fortæller administrerende direktør Torben Lorentzen fra Lindoe Offshore Renewals Centre (LORC).

Claus Mose Mathiesen er testingeniør og en af de 15 ansatte på LORC. Han sidder i kontrolcenteret og kigger på, hvordan nacellen på den første testbænk opfører sig, når spændingen ændrer sig.

Fem nye medarbejdere

Han og kollegerne arbejder i døgndrift med at teste vindmøller, og de bliver fem nye medarbejdere med den nye hal.

- Det er mega spændende for en nørd som mig. Jeg kan godt lide at være med til de første skud på stammen, hvor der kan være lidt problemer og udfordringer. Det er det, som driver mig, fortæller han.

Kunderne er de største mølleproducenter fra den vestlige del af verden. Og de får plads efter devicen "først til mølle".

Allerede før byggeriet af den nye testhal er færdigt, står kunderne i kø for at få plads i det kommende testcenter. LORC har en flerårig kontrakt i hus med en unavngiven stor kunde og har fået forespørgsler fra flere store offshorefabrikanter.

Foran på verdensmarkedet

I dag er de største vindmøller 10 megawatt, og man forventer de første 12 megawatt møller rammer markedet næste år. På den nye testbænk kan man teste op til 20 megawatt møller.

- Det er afgørende for at være med. Vi kunne godt læne os tilbage og køre med de to eksisterende teststande. Men hvis du vil være på forkant og også kunne hjælpe de store offshorefabrikanter, så er du nødt til at levere de testfaciliteter, de har behov for, siger Torben Lorentzen.

Havvindmøllerne vokser konstant i størrelse, så den nye testbænk bliver dobbelt så kraftig som LORC's andre testbænke. Dermed overgår den testfaciliteter i både USA, Tyskland og England.

De kræfter, der ender inde i næsen på sådan en mølle, er nogle af de største kræfter på planeten. De svarer til, at der skal op til fire Airbusfly til at trække i møllen Torben Lorentzen, adm. direktør, LORC

LORC indviede den første testbænk i 2014 med deltagelse af blandt andre Ane Uggla Mærsk. På den tester man el, og hvordan møllerne fungerer med strømudfald eller variationer i spændingen.

I 2017 tog man testbænk nummer to i brug til test af det mekaniske i møllen som stivheden og levetiden. Her lægger man træk, tryk og vrid på og kan eftergøre vindens kræfter ind på møllen.

- De kræfter, der ender inde i næsen på sådan en mølle er nogle af de største kræfter på planeten. For at kunne levere det tryk og træk, man lægger på en mølle, skal der måske op til fire Airbusfly til at trække i møllen, fortæller Torben Lorentzen.

Ordrebogen er fuld

Begge testhaller har været i drift og booket hver eneste dag, siden de blev taget i brug. De er lejet ud resten af året og ind i næste år. Den nye testbænk bliver den tredje i rækken og har ordrebogen fuld helt ind i 2022.

Claus Mose Mathiesen og hans kolleger forventer at tage den nye hal i brug i januar 2021.

- Man skal være en smule perfektionistisk, for det skal sgu virke med så store og dyre maskiner. Jeg tror, jeg er lidt en tekniknørd og kan rigtig godt lide at være med der, hvor det er første step på stammen, siger han.