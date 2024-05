Lækket rapport afslører gigantisk plan om at bygge krigsskibe på Fyn

Danmark skal investere massivt i at bygge 55 nye krigsskibe til Søværnet, og det vil skabe tusindvis af arbejdspladser, viser et lækket udkast til en rapport, som TV 2 er kommet i besiddelse af.

Rapporten er udarbejdet af blandt andet Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Dansk Industri og flere fagforbund med Rederiforeningen i spidsen.

Planen er, at Søværnet hvert år skal have leveret et større skib og flere mindre fra danske værfter i Nordjylland og på Fyn. Det drejer sig her om Fayard, det gamle Lindøværft på Fyn, som også er et reparationsværft.