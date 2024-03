Lang kø ramte motorvej på travl rejsedag

Der er lørdag formiddag sket et uheld på Fynske Motorvej ved Langeskov. Det oplyser Vejdirektoratet.

Billeder fra motorvejen viser, at der er lang kø på motorvejen. Ifølge Vejdirektoratet er der forlænget rejsetid på mellem 10 og 30 minutter på strækningen.

Både politi og ambulance er til stede ved uheldet, der er sket ved Rasteplads Rønninge Nord.

Der er sket materielle skader i forbindelse med uheldet. TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi for at finde ud af, om der er sket personskade.

Motorvejen er ikke spærret, og uheldsstedet kan passeres med forsigtighed. Normal trafikafvikling forventes efter middagstid, oplyser Vejdirektoratet.