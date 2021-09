Lars Høgh og Michael Falch: - Vi sender masser af penge til kræftforskning

- Al overskuddet går direkte til specifik forskning. Det er en vigtig ting, men det skal ikke fylde hele festivalen, siger Michael Falch.

- Vi kan ikke sætte beløb på nu, men vi kommer til at sende mange penge af sted, forsikrer Lars Høgh.

Hvilke overraskelser er der?

Poul Krebs, Hjalmer og Mads Langer er blot nogle af de kunstnere, der i løbet af weekenden vil lægge vejen forbi festivalpladsen.

Lars Høgh og Michael Falch lover, at publikum får ekstra overraskelser i løbet af weekenden.

Om det betyder, at man får den tidligere OB-målmand at se på scenen, vides endnu ikke.

- Mange ved nok ikke om Lars Høgh, at han er musiker. Han kunne lige så godt være blevet professionel musiker som fodboldspiller, siger Michael Falch.

- Jeg har et stort hjerte for musik. Det er så fedt at komme herned til Lundsgaard, som er en ukendt perle. Kommer du fra Odense, er du sgu ikke klar over, at der er sådan et kultursted, tilføjer OB-legenden.

Ikke kun musik - også fodbold

Det kan også være, at fodboldinteresserede kan se frem til en overraskelse.