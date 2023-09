Lego-familie flytter dele af hestesportscenter til Fyn

Kirk Kristiansen-familien, der måske bedre er kendt som Legofamilien, har i 30 år haft hestesportscentret Blue Hors i Randbøl mellem Vejle og Billund. Indtil nu.

I en pressemeddelelse oplyser de, at de nu rykker hestesportscentret til Fyn. Fra 2024 bliver Blue Hors nabo til Stutteri Ask ved Martofte nord for Kerteminde. Med ændringen vil der fremover være både dressur- og springheste på det fynske hestesportscenter.

"Jeg er stolt af de sportslige og avlsmæssige resultater, som Blue Hors har præsteret gennem de sidste 30 år, og jeg oplever en stor glæde ved det høje niveau, der kendetegner den danske dressuravl i dag," lyder det fra Kjeld Kirk Kristiansen i pressemeddelelsen.