Lidt for smart i en fart: Skunkhus stjal strøm for over 150.000 kroner

Tre adresser i henholdsvis Kerteminde, Ringe og Glamsbjerg er onsdag blevet ransaget af Fyns Politi, og efterfølgende er to personer blevet sigtet for produktion af 13,7 kilo hash og tyveri af strøm.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det hele starter med et skunkhus i Åstrup på Sydfyn, der blev afsløret i slutningen af sidste år. Her rykkede det lokale politi i Svendborg ud og fandt en igangværende skunkproduktion.

Den efterfølgende efterforskning har onsdag ledt politiet frem til to personer på henholdsvis 49 og 31 år, som er identificeret via DNA-spor.

De to er onsdag blevet sigtet for produktion af de 13,7 kilo hash og tyveri af strøm for cirka 150.000 kroner, men er begge løsladt efter juridisk vurdering, oplyser Fyns Politi.

Fyns Politi oplyser videre, at de ikke har mere at tilføje til sagen, da der stadig er en efterforskning i gang. Det oplyses ikke, hvor længe de forventer, at denne tager, og hvornår de to personer skal fremstilles.

Det fremgår heller ikke, hvor de to personer er fra, eller om der er fundet noget af relevans i sagen på de ransagede adresser.