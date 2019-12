Lindø klar med første del af historisk havneudvidelse

375 meter havnekaj, heavyload-område og bæreevne på 105.000 tons.

Nogenlunde sådan lyder hovedpunkterne til første etape af havneudvidelsen ved Lindø Port of Odense, som er blevet åbnet tirsdag.

- Vi mærker allerede nu en stor efterspørgsel på vores nye kajfaciliteter, og vi ser et enormt behov i markedet fremadrettet. Vores forventning er, at vi bliver en af verdens mest attraktive produktionshavne indenfor den helt tunge industri inden for de kommende år, siger administrerende direktør i Lindø Port of Odense, Carsten Aa i en pressemeddelse.

Læs også 200 meters udvidelse: Lindøs portalkran bliver mere potent

Ifølg pressemeddelelsen er havnen med sin udvidelse den første af sin slags i Danmark, og en af få i Europa, der kan bære elementer på op til 105.000 ton.

Skal styrke grøn omstilling

Efter planen skal hele havneudvidelsen stå færdig i løbet af 2020, når de resterende 625 meter kaj skal indvies.

Fakta Den første del af havneudvidelsen overdrages til Lindø Port of Odense 5. december 2019. Færdigt og klar til brug er nu cirka 375 m ud af godt 1.000 m nyt kajanlæg. Kajen er belagt med asfalt og betonsten og har en bæreevne på ti ton per kvadratmeter. Den færdige del har også et nyt havnebassin med 11 meters vanddybde. 30 meter bred transportkorridor ind på området med en bæreevne på mindst 15 ton per kvadratmeter beregnet til meget store og tunge transporter. Projektet udføres af et konsortium bestående af Jan de Nul, Luxembourg, og Züblin A/S fra Danmark. Det samlede investeringer i området beløber sig til 400 millioner kroner. Kilde: ​Lindø Port of Odense Se mere

Den nye havneudvidelse skal med sine 400.000 kvadratmeter være med til at gøre havneområdet til en drivfaktor for den grønne omstilling.

- Vi ved, at vi ser ind i en fremtid, hvor de grønne løsninger uomtvisteligt kræver faciliteter som vores. Denne investering styrker derfor ikke kun vores egen forretning, men også de store linjer i den danske økonomi fremadrettet, mener den administrerende direktør.

Ifølge pressemeddelelsen er det blandt andre firmaer som MHI Vestas og Bladt Industries, der kan udnyttet den nye kaj. Det arbejder med offshore-vind og kæmpe elementer, som kun kan fragtes via søvejen.

Læs også Havnen på Lindø udvides: Se, hvordan den kommer til at se ud