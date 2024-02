Mads ser nok ikke skyggen af sine penge, selvom varerne er solgt

Der kan være penge at tjene på genbrugsting fra gemmerne. Hvis altså man får de penge, man har solgt dem for.

Det gjorde Mads Hansen ikke, da han satte sine ting til salg i genbrugsbutikken Boutique Loppefund og Genbrug.

7. februar skrev ejeren af butikken, Claus Thomsen, nemlig at butikken styrede mod en konkurs - og den kom så i dag.

Mads Hansen har derfor ikke set skyggen af sine penge, og det kommer han formentlig heller ikke til.

- Sådan lidt forenklet sagt, så føler man sig jo bare snydt, lyder det fra den frustrerede sælger.

Da Mads Hansen havde solgt sine varer for godt 1600 kroner får han pludselig besked om, at hans penge ikke kan udbetales her og nu, da butikkens loft over transaktioner på Mobilepay er nået. Mads Hansen sender så sit kontonummer, men får ingen penge.

- Jeg sender så kontonummeret igen, og så har der sådan set været ret tavst siden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra butiksejer Claus Thomsen.