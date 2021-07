Mand får 11 års fængsel for knivdrab

Drabsmanden, der på på gerningstidspunktet var 29 år, og den dræbte kendte hinanden i forvejen. Før drabet havde den dømte fremsat trusler mod offerets søn.

Den 30-årige mand blev ved retten også dømt for at have begået flere tilfælde af vold samt flere tilfælde af psykisk vold mod sin tidligere samlever. Det skete i perioder fra 26. december 2016 frem til 4. juli 2020

Den dømte skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Han ankede dommen til Landsretten.