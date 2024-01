En mand er i kritisk tilstand, efter at der er opstået røgudvikling i en lejlighed i Langeskov. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Brandvæsenet blev tilkaldt klokken 23.55. Manden blev kørt til Odense Universitetshospital natten til torsdag. Politiet ønsker over for avisen ikke at fortælle alder eller adresse på manden.

De øvrige beboere i bygningen blev evakueret.