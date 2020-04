Mangel på rengøringsmidler: Udskyder delvist genåbning af skoler og dagtilbud

Folkeskoler og dagtilbud er i fuld gang med at genåbne i Danmark efter godt fem ugers nedlukning.

Kerteminde Kommune skulle være fulgt efter torsdag, men onsdag eftermiddag har kommunen meldt ud, at genåbningen nu delvist må udskydes.

Forklaringen er, at kommunens rengøringsselskab ikke kan skaffe de nødvendige rengøringsmidler til at afspritte, som kræves for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning.

- Det er en meget beklagelig situation, som vi desværre ikke rigtig er herre over. Vi har kontaktet de berørte forældre og arbejder på højtryk for at få løst situationen, skriver Kerteminde Kommune på deres Facebook-side.

Det er dog ikke alle skoler i Kerteminde, der bliver berørt. I morgen, torsdag, åbner Mælkevejen, Langeskov Skole, Munkebo Skole og Mesinge Skole som planlagt.

Øvrige skoler og dagtilbud åbner tidligst mandag. Indtil da fortsætter nødpasning, lyder udmeldingen fra kommunen.

