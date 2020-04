Med sprit og afstand: 2. klasse bruger Fjord&Bælt som klasselokale

- Må jeg tage en krabbe?

- Ja, når du har håndsprittet.

Eleverne i 2.A på Kerteminde Byskole har helt styr på hygiejnereglerne, som selvfølgelig også gælder, når man har dansktimer ved Fjord&Bælts rørebassiner.

Torsdag var klassen nemlig sendt ud af deres sædvanlige lokale, for at der er plads nok mellem eleverne på skolen.

- I den her tid er vi organiseret, så vi er ude på tur hver anden dag, og med det her vejr har vi brug for at være inde, siger Annemette Nordby, som er lærer for klassen.

Insekter bliver til fisk

I dag har eleverne dansk, og det kan man sagtens have i uvante rammer.

- Vi skulle have været i skoven, hvor de skulle arbejde med dyr. Det kunne have været insekter, men nu laver vi det bare om, så dyrene bliver til fisk, siger Annemette Nordby.

Lærerne må selv stå for rundvisningen, mens Fjord&Bælt holder lukket under coronakrisen. Foto: Morten Albek

Aftalen kom i stand, fordi skolens ledelse kontaktede Fjord&Bælt for at spørge, om de kunne hjælpe 2.A med ly for regnen. Det kunne de godt.

- Det syntes jeg, var en rigtig god idé. Vi vil gerne stille vores lokaler til rådighed, når det er under kontrollerede forhold, som det er her i dag. Så giver det ikke mening, hvis ikke vi gør det, siger Mette Thybo, direktør for Fjord&Bælt.

Sørger selv for rengøring

Klassen skal dog ikke regne med at få en tradtionel rundvisning i centret. Det må de selv stå for.

- Vi har et nødberedskab herude, men det er lærerne selv, der går rundt med børnene, siger Mette Thybo.

Skolen skal ikke betale for at bruge lokalerne, men de sørger selv for et team, der skal gøre rent, når børnene er gået.

Og så er der det med afstand og hygiejne. De har lærerne også helt styr på.

- Vi har øvet afstand i halvanden uge, og vi er vant til at spritte. Vi har sprit med selv, så det, tror jeg, går fint, siger Annemette Nordby.

Elever fra Kerteminde Byskole får danskundervisning i nye omgivelser. Foto: Morten Albek

Foto: Morten Albek