Medicin forsvinder fra plejehjem - politikere savner viden

44 tabletter sovemedicin og 30 tabletter smertestillende medicin.



Det er, hvad der er forsvundet samlet set fra tre plejehjem i Kerteminde det sidste år.

- Enhver risikofyldt pille, der ender i de forkerte hænder, er et problem. Men der er mange måder medicin kan forsvinde på, og om der er nogle, der uberettiget tager medicin med hjem, der er jeg slet ikke endnu, siger Michael Nielsen, der er medlem af ældre-, handicap-, og sundhedsudvalget i Kerteminde Kommune for de Konservative.

For at få klarhed over problemet ønsker Michael Nielsen nu mere information om, hvorfor medicinen er forsvundet. Det samme er tilfældet for hans socialdemokratiske kollega Jan Johansen, der er formand i udvalget.

- Det er klart, at der i den ideelle verden ikke skulle forsvinde noget medicin. Men det er svært, og jeg tror, at de gør alt for, at det ikke skal ske ude på plejehjemmene.