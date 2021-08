Mere fokus på homoseksuelle i mindre byer: - Der er stadigvæk problemer

Lokalpolitikerne Michael Nielsen (K) og Lena Bækholm (RV) mener, at emnet ikke er synligt nok hos kommunen.



I et læserbrev, de to politikere har skrevet, påpeger de blandt andet, at kommunens hjemmeside slet ikke beskriver noget om hverken mangfoldighed eller homoseksuelle.

- Da jeg sad og kiggede lidt på min egen kommune, syntes jeg et eller andet sted, at vi har været lidt fraværende på den her dagsorden.

- Det blev jeg sådan lidt overrasket over. Jeg troede egentlig, det var nået langt over Københavns grænser, siger Michael Nielsen, kandidat til byrådet og medlem i regionsrådet i Region Syddanmark.

Lille kommune med en stor dagsorden

Michael Nielsen synes, det er vigtigt, at kommunen viser, at den har fokus på at hjælpe og sprede viden om LGBTQ+-miljøet og minoriteter. De unge i denne type miljøer er nemlig særligt sårbare.



- Der er en grund til, at man stadig holder Pride hvert år i København. Det er jo, fordi der stadigvæk er problemer, især blandt unge mennesker, siger Michael Nielsen.

- Det betyder også noget for os, fordi den her dagsorden er i hele landet, og den skal vi jo være med til at sprede, så det ikke kun er i København, i Odense og i Aarhus, at det er fast på dagsordnen. Den skal også være ude i de mindre kommuner. Det skylder vi os selv i 2021, at vi er nået så langt, siger Michael Nielsen.