Michael og Henrik giver tonsvis af tøj væk gratis: - Det havde vi lovet os selv

Flere af kunderne var meget taknemlige for chancen for at hente tøj til sig selv eller børnene. Blandt andre Frederikke Dinesen fra Ullerslev.

- Det var for at få lidt til vores børn. Vi har ikke så mange penge, siger hun.

Også Jakob Madsen fra Kerteminde var glad for muligheden.

- Det er fair, at man hjælper familier, der sidder hårdt i det. Vores økonomi er presset, så for mig betyder det, at jeg kan få et par andre bukser, så jeg ikke skal gå i mine arbejdsbukser, siger han.

Mere tøj end hjælpeorganisationer kunne have



Ejerne, der normalt driver caféen Hos Michael i Langeskov Centret og et reklamebureau, havde under coronakrisen opkøbt et tøjlager i Jylland, fordi de manglede noget at rive i.

- Det var fint under corona, hvor vi ikke havde noget at lave i vores respektive virksomheder. Michaels restaurant var tvangslukket og mit reklamebureau var stort set ikke-eksisterende, siger Henrik Madsen.

- Nu er der kommet gang i sagerne igen, så nu skal vi tilbage til der, hvor vi kom fra. Og så havde vi lovet os selv fra starten, at hvis der blev noget tilovers, skulle det gå til et godt formål.