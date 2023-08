Michella og familien mistede hund og vigtig bog i brand: Nu beder de om hjælp

Kæmper for at få familie- og arbejdslivet op at køre igen

Michella Larsen fortæller videre, at de overtog en fysisk ordrebog, og at de endnu ikke havde fået den digitaliseret. Derfor ved de ikke, hvem der har booket forsamlingshuset, hvornår og i hvilken anledning.

- Det er selvfølgelig en kæmpe fejl, at ordrebogen ikke var gjort digitalt, men vi overtog en ordrebog, og har egentlig bare ført den videre og ikke tænkt, at vi kunne ende med, at vores hjem ville brænde ned, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at vi kan få bookingerne igen, og vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan, for at få alle genoprettet igen, og vi håber på, at folk de hjælper os til at dele vores opslag, så vi når ud til alle, der havde en booking hos os.

Det er svært for familien at gøre ret meget mere, da de lige nu er i "overlevelsesmode", som Michelle Larsen fortæller. Lige nu er fokus også på at få lidt ro på hjemmefronten og skabe en normal dag for parrets børn.

Heldigvis er deres nødråb på Facebook blevet taget rigtig godt imod.

- Der er mange, der skriver til os og er kede af det på vores vegne. Opslaget bliver delt, og folk spørger, om der er noget, vi mangler. Vi vil rigtig gerne tage imod al den hjælp, vi ved bare ikke endnu, hvad vi mangler. Der er vi slet ikke nået mentalt og følelsesmæssigt, slutter Michelle Larsen.

Du kan se og høre Michella sætte ord på familiens situation og de omfattende skader, som branden medførte i videoen øverst i artiklen.