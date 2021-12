Mikkel boede ulovligt i halvanden måned: Lejeboliger hos Grønnely endelig godkendt til beboelse

At tilladelsen efter at have boet ulovligt i halvanden måned nu endelig er på plads bliver modtaget med lettelse af Mikkel Møller Kristensen.

- Det er da glædelig, at det nu er slut med pinen. Nu da vi bor lovligt, kan vi komme videre med vores dagligdag og få ordnet alt det praktiske omkring adresser, boligsikring og forsikringer, siger han.